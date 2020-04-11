ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI: BİLİM KURULLARINDA DAHA ÇOK VETERİNER HEKİM OLMALI - Son Dakika

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsü izole etmeyi başaran Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Prof. Dr. Aykut Özkul'un veteriner hekim olduklarına dikkat çekerek, "Bilim kurullarında daha fazla veteriner hekim dahil edilmedir" dedi.

Koronavirüs tehdidinin tüm dünyayı etkilemesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık sektöründe birçok alanda çalışan uzmanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Bilim Kurulu ile valiliklere verilen yetkiyle yerelde oluşturulan bilim kurulları, bugüne kadar alınan birçok koronavirüs tedbirinin altına imza attı. Okulların kapanması, yurt dışı seyahatlerin yasaklanması, yurt dışından dönenlere 14 gün karantina uygulanması, şehirlerarası yolculukların kısıtlanması, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok konuda tavsiyeler bilim kurulları tarafından verildi.

İlk olarak hayvandan insana geçtiği düşünülen koronavirüs ile mücadele için kurulan bu bilim kurullarında ise sadece bir veteriner hekim bulunuyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bilim kurullarında daha çok veteriner hekim olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili olarak ölümcül virüsü izole etmeyi başaran Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özkul'un veteriner hekim olduklarını hatırlattı.

'YILLARDIR VİRAL ENFEKSİYONLARLA UĞRAŞIYORUZ'

Veteriner hekimlerin koronavirüs ile mücadelede etkin alarak rol alabileceğini söyleyen Köse, meslektaşlarının bu virüsü tanıdığını ve çalışmalarda yer alabileceklerini kaydetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde isimlerini açıkladığı koronavirüsü izole etmeyi başaran Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Prof. Dr. Aykut Özkul'un veteriner hekim olmasının tesadüf olmadığını dile getiren Köse, "Dünyayı pandemi kavururken veteriner hekimlerin öneminin anlaşılacağına inanıyorum. İki meslektaşımız virüsü izole etmeyi başardı. Bu ise virüsün üzerinde hangi ilacın etkili olacağının bulunması ve aşının üretilmesi adına en önemli adımlardan biridir. Bundan dolayı meslektaşlarımı kutluyorum? diye konuştu.

Türkiye'de 51 veteriner hekimin virolog olarak virüs alanında çalışmalar yaptığını belirten Köse, geçmiş dönemde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında da Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalışmalarının ön planda olduğunu hatırlattı. Yaklaşık 28 bin veteriner hekim olarak yıllardır viral enfeksiyonlarla uğraştıklarını söyleyen Köse, koronavirüs ile mücadelede bilim kurullarında daha çok meslektaşına yer verilmesi gerektiğini dile getirdi.