ADANA Veteriner Odası Başkanı Köse Tüketilen etlerin yarısı ruhsatlı kesimhanelerin dışında... - Son Dakika

Veteriner Odası Başkanı Köse: Tüketilen etlerin yarısı ruhsatlı kesimhanelerin dışında kesiliyor

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Türkiye'de kesilen etlerinin yüzde 50'sinin ruhsatlı kesimhaneler dışında kesilmesi nedeniyle kaçak olduğuna dikkati çekti. Köse, tüm ilçelerde ruhsatlı kesimhaneler açılarak bu sorunun önüne geçilebileceğini belirtti. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur ise vatandaşların hazır kıymadan kesinlikle uzak durmaları gerektiğini belirterek, içeriğinde bici boyası, havuç, tavuk kemiği, işkembe konarak bazı hilelere başvuran marketler olduğuna işaret etti. Adana'da 155 Polis İmdat Hattına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde 18 Ağustos günü bir depoya operasyon düzenledi. Emniyet güçleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi. İmha edilmek üzere depodan alınan etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığı, analiz sonucu belli olacak.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Türkiye'deki her ilçede ruhsatlı kesimhaneler açarak kaçak etin önüne geçilebileceğini vurguladı. Menşei belli olmayan, bakanlıkça ruhsatlandırılmış yerde kesilmeyen, kesimden önce ve sonra, kesim sırasında veteriner hekim tarafından muayenesi yapılmamış her etin kaçak et olduğunun altını çizen Başkan Köse, "Halkımızda, insan gıdası olarak tüketilmeyecek hayvanlardan elde edilmiş etlerin kaçak olduğuna dair bir izlenim var. Bu doğru değil" dedi. YARISI RUHSATLI KESİMHANE DIŞINDA KESİLİYOR

Türkiye'deki tüketilen etlerin yüzde 50'si ruhsatlı kesimhanelerin dışında kesilen etler olduğuna dikkati çeken Başkan Nihat Köse, "Adana'da ruhsatlı kesimhanelerde yıllık 20 milyon kilogram civarında et kesildiği biliniyor. TÜİK verilerine göre kişi başı üretimle kıyasladığımızda bundan daha çok tüketildiği aşikar. Ruhsatlı kesimhanelerde kesilen etlerin halka bölümünde insanların kişi başı 8-10 kilogram et tüketmesi gerekiyorken TÜİK verilerine göre kişi başı 15-20 kilogram et tüketiliyor. Buna göre tahmin ediyorum ki Türkiye'deki tüketilen etlerin yüzde 50'si ruhsatlı kesimhanelerin dışında kesilen etlerdir" diye konuştu. TÜM İLÇELERE RUHSATLI KESİMHANE AÇILMALI

Türkiye'deki her ilçede ruhsatlı kesimhaneler açarak kaçak etin önüne geçilebileceğini vurgulayan Başkan Köse, şöyle konuştu:

"Adana'da merkez ilçelerde 4 tane ruhsatlı kesimhane var. Bunun dışındaki ilçelerde ruhsatlı kesimhaneler bulunmuyor. Türkiye'de tüm ilçelerde ruhsatlı kesimhane ve birer veteriner olmalıdır ki halkımız sağlıklı et sağlıklı gıda tüketebilsinler. Adana'da da bu sorunlardan birini yaşıyor. Perifer ilçelerimizde ruhsatlı kesimhane olmadığı için mutlaka buralara getirilmeden kesilen hayvanlar vardır ve insan gıdası olarak tüketiliyordur. Bu konu hayvanların kesilip et olarak tüketilmesinden ziyade hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları düşündüğümüz zaman insan sağlığını korumak olarak değerlendirilmeli." Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murak Yağmur ise dün kentte 38 ton 920 kilo kaçak et ele geçirildiğini hatırlatarak, bunların özellikle paketlenmiş halde bulunduğunu ve aksi halde bu etlerin tantuni, et sucuk, köfte, kebap veya hazır kıyma olarak kullanılabileceğini belirtti. Bunların ele geçirilmemesi durumunda büyük marketlere gönderilebileceğine dikkate çeken Başkan Yağmur, vatandaşları hazır kıyma kullanmamaları konusunda uyardı.

BİCİ BOYASI KULLANIYORLAR

Bazı marketlerde satılan kıymalarda bici bici boyasına rastladıklarını ifade eden Başkan Yağmur, şöyle konuştu:

"Büyük marketlerin denetimi Tarım İl Müdürlüklerine aittir. Onlarda mutlak suretle denetimler yapıyorlardır. Vatandaşlarımızın Kasaplar Odası Başkanı olmama rağmen benden dahi hazır kıyma almamalarını istiyorum. Bu Türkiye genelinde yasak ama bazı marketlere gittiğinizde loş ışık altına koydukları, çekilmiş, veteriner hekim kontrolü olmadan hazırlanmış kıymaları görüyorsunuz. Bu kıymaların içinde bici boyasından tutun, havuç, tavuk kemiği, işkembe gibi kanserojen içeren tüm maddeler var. Çok kırmızı olduğu zaman ette bir hile var demektir. Çoğu, taze dursun diye kana bulaştırmış olabilir. Şırıngayla su basanlar var. Bazı marketlerde biz bunlarla karşılaştık." DÜŞÜK FİYATLARA DİKKAT

Vatandaşlara bildikleri kasaplardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunan Yağmur, düşük fiyatlı et ve et ürünlerinden de uzak durmaları gerektiğini dile getirerek, "Vatandaşlar hazır kıyma almamalı ve ucuz etten kaçınmalılar. 35 liraya et olmaz. Etin kilosu şuanda kemiksiz 65 lira, kemikli et 60 liradan satılıyor. 10 liradan 40 liraya kadar et sucuğu satanlar var. Et sucuğunun kilosu şuanda 70 lira. Bildikleri, tanıdıkları kasaplardan etlerini alsınlar. Etleri alırken hazır kıymadan kesinlikle uzak durup, etin mühürlü ve parlak ve fazla morarmamış olmasına, sulu olmamasına görünümde olmasına dikkat etmeliler" dedi. Restoranlarda ve yol üzeri restoranlarda satılan ürünler hakkında da uyarılarda bulunan Saruhan Yağmur, "Köfte, kıyma kebap gibi yemeklerde kullanılan kıymanın, vatandaşın gözü önünde hazırlanıyor olması lazım. Etin kıyımına kadar tüm sürecin gözler önünde olması lazım" diye konuştu. Kasap İzzettin Ökmen de "Vatandaşların kıymayı bildiği kasaptan, gözünün önünde çekilmesi şartıyla kesinlikle kasaptan alması lazım. Marketten hazır kıyma alınmaması çok önemli. Et kırmızı olsun diye bahatrat boyası katıyorlar, tavuk taşlığı kıyıyorlar. Yani her türlü hile var" diye konuştu.