Son Dakika Haberleri: Adana'ya 3 Yıl Sonra Kar Yağdı

Adana'ya 3 Yıl Sonra Kar Yağdı

10 dakika önce

ADANA kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.

Adana'ya 3 Yıl Sonra Kar Yağdı, System.String[]
ADANA kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Kente en son 31 Aralık 2015 tarihinde kar yağmıştı.

Adana'da saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı, bir kaç dakika sürdü. Özellikle merkez Çukurova ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan bir fotoğrafta, otomobilin üzerine minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:07 Kaynak: DHA

Aralık, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım 4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Kar Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 08:17:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'ya 3 Yıl Sonra Kar Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]