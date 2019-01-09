Adana'ya 3 Yıl Sonra Kar Yağdı
10 dakika önce
ADANA kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.
ADANA kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Kente en son 31 Aralık
2015 tarihinde kar yağmıştı. Adana
'da saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı, bir kaç dakika sürdü. Özellikle merkez Çukurova
ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan bir fotoğrafta, otomobilin üzerine minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:07 Kaynak: DHA
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4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Kar Yağdı