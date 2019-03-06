Son Dakika Haberleri: Adana'ya 30 Taksici Kulübesi

Adana'ya 30 Taksici Kulübesi

2 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan taksi kulübelerinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'nün katılımıyla gerçekleştirildiTürkmenbaşı'nda Başkan Sözlü'yü taksileriyle karşılayan esnaf konvoy halinde Başkan Sözlü'ye...

Adana'ya 30 Taksici Kulübesi, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan taksi kulübelerinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi

Türkmenbaşı'nda Başkan Sözlü'yü taksileriyle karşılayan esnaf konvoy halinde Başkan Sözlü'ye açılışın yapılacağı tören alanına kadar eşlik etti. Açılış töreninde konuşan Başkan Sözlü, Adana'da ulaşım alt yapısının tamamlanması için çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade ederken, Adana'da kolektif ruhun hakim olduğunu, esnafa rağmen değil esnafla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Başkan Sözlü'nün konuşmalarının ardından kulübelerin açılış kurdelesi kesildi. Böylelikle Adana'ya iki taksi kulübesi kazandırılmış oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ay 15, Nisan ayı içerisinde de 15 taksi kulübesi taksici esnafının hizmetine sunulacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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