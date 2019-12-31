Adana'ya altyapı için 70-100 milyon liralık kredi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hükümet tarafından yağmur suyu sorununun çözülmesi için Adana'ya 70-100 milyon liralık kredi çıkartılacağını söyledi.



Başkan Karalar, 5 Ocak'ta kentte 10'uncusu düzenlenecek olan '5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'yla ilgili bir otelde basın toplantısı düzenledi. '5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun İstanbul Maratonu'ndan sonra en ciddi maraton olduğunu belirten Karalar, şuana kadar bin 50 kişinin başvurduğunu ve müracatların 4 Ocak'a kadar süreceğini söyledi.



"70-100 milyon lira civarında kredi"



Başkan Karalar, Adana'da geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından, birçok mahallenin altyapısının yetersiz olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hemen Adana'ya geldiler. Geçici olarak bize hızlı bir biçimde yağmur suyuyla ilgili en kritik yerleri çözmemiz için kredi çıkartacaklarını söylediler. Adana'daki yağmur suyu sorununu çözmek için 500 milyon lira yatırım yapmak gerekiyor. Bunu belediyenin 1-2 senede yapması mümkün değil. Yağmurda en çok hangi bölgelerin zarar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili tedbirler alacağız. Projeleri hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un yanına gideceğiz. 70-100 milyon lira civarında kredi çıkartabileceğini söyledi. Bizde o çok zarar gören yerleri lokal tedbirle çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA