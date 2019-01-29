Son Dakika Haberleri: Adana'ya Asansörlü ve Yürüyen Merdivenli Üst Geçitler Geliyor

Adana'ya Asansörlü ve Yürüyen Merdivenli Üst Geçitler Geliyor

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesince, 3 merkez ilçede trafiğin yoğun olduğu noktalarda ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla 9 asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçidi inşa edileceği bildirildi.

Adana'ya Asansörlü ve Yürüyen Merdivenli Üst Geçitler Geliyor, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesince, 3 merkez ilçede trafiğin yoğun olduğu noktalarda ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla 9 asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçidi inşa edileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin ana arterlerinde trafiği rahatlatacak ulaşım projelerinin yanı sıra yayaların güvenliği için de çalışmalar yürütülüyor.

Asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçitleri için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, projeyi 21 milyon liraya ihale etti.

Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde, 9 ayrı noktada konforlu ve güvenli yaya üst geçitleri için harekete geçilirken, Turgut Özal Bulvarı, Gökkuşağı Kavşağı ve Öğretmenler Bulvarı'ndaki 3 noktada inşa çalışmaları da başladı.

Diğer üst geçitler ise Kozan Yolu, Valilik civarı, Adana Anadolu Lisesi civarı, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı, Fuzuli Caddesi ve Hacı Sabancı Bulvarı'nda inşa edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:39 Kaynak: AA

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