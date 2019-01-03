Son Dakika Haberleri: Adana'ya "Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" Kuruluyor

Adana'ya "Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" Kuruluyor

1 saat önce

Çukurova Kalkınma Ajansı'na başvurusu yapılan ve "Güdümlü Proje" kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan "Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Adana'ya
Çukurova Kalkınma Ajansı'na başvurusu yapılan ve "Güdümlü Proje" kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan "Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Vali Mahmut Demirtaş, imza töreni öncesinde, önemli oranda ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği ile diğer tarım zararlılarıyla mücadeleye büyük önem verdiklerini yineledi ve geçen yıl gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sonucunda, bu konuda önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından "Güdümlü Proje" kapsamında desteklenen ve ön mutabakatının tamamlanmasının ardından, imzalanacak protokol sonrasında kurulacak olan "Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" ile meyve ve sebze üretiminde çok önemli bir sorun olan Akdeniz meyve sineği ve tarım zararlılarıyla mücadelede, "biyoteknik mücadele esaslı, çevreci ve sürdürülebilir yöntemlerin geliştirileceğini" kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, projeye destek olan ve katkı sağlayan kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından, "Biyoteknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

İmza töreni, tarımın genel durumunun değerlendirilmesi ve tarım zararlılarıyla mücadelede bugüne kadar yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Çukurova, Ekonomi
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