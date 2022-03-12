Adana'ya da kar yağdı - Son Dakika
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Adana'ya da kar yağdı

12.03.2022 10:42

Adana'ya da kar yağdı Kar yağışını şaşkınlık ve sevinçle karşılayan vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı Adana'da kent merkezinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

Adana'ya da kar yağdı

Kar yağışını şaşkınlık ve sevinçle karşılayan vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı

ADANA - Adana'da kent merkezinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından merkez Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçelerine kısa süreli kar yağdı. Bu yağış, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kar görülmesine pek alışkın olunmayan kentte bazı vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Adana'ya da kar yağdı
Adana'ya da kar yağdı
Adana'ya da kar yağdı

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Medya, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'ya da kar yağdı - Son Dakika


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