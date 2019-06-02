Adana'ya kimya vadisi kuruluyor
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Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteği ile yürütülen Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi'nin Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş tarafından yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.
Çukurova
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Kalkınma Ajansı'nın desteği ile yürütülen Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi'nin Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş tarafından yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.
İmza töreni Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
'ın yanı sıra Çukurova Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar
ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Kimya sektöründe ithalatın azaltılmasına ve ihracatın arttırılmasına önemli katkı sağlayacak projenin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, imzalanan protokolün Adana'ya ve Türkiye
'ye hayırlı olmasını temenni etti.
Projeyle, ülkemiz ve bölgemizde üretilmeyen katma değeri yüksek kimyasal maddelerin belirlenmesi, nasıl üretilebileceklerinin ve üretim teknolojisinin ortaya koyulması, üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılan kimyasalların girişimcilerin bilgisine sunulması hedefleniyor. - ADANA
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