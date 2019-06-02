Son Dakika Haberleri: Adana'ya kimya vadisi kuruluyor
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Adana'ya kimya vadisi kuruluyor

43 dakika önce

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteği ile yürütülen Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi'nin Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş tarafından yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.

Adana'ya kimya vadisi kuruluyor, System.String[]
Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteği ile yürütülen Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi'nin Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş tarafından yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.

İmza töreni Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kimya sektöründe ithalatın azaltılmasına ve ihracatın arttırılmasına önemli katkı sağlayacak projenin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, imzalanan protokolün Adana'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Projeyle, ülkemiz ve bölgemizde üretilmeyen katma değeri yüksek kimyasal maddelerin belirlenmesi, nasıl üretilebileceklerinin ve üretim teknolojisinin ortaya koyulması, üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılan kimyasalların girişimcilerin bilgisine sunulması hedefleniyor. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Çukurova, Adana, Ekonomi
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