Son Dakika Haberleri: Adana'ya maça giderken trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarına vekil ziyareti
Son Dakika 3. Sayfa Adana'ya maça giderken trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarına vekil ziyareti - Son Dakika

Adana'ya maça giderken trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarına vekil ziyareti

6 saat önce

Adanaspor maçına giderken Eskişehir'de trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarını AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen hastanede ziyaret etti.

Adana'ya maça giderken trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarına vekil ziyareti, System.String[]

Adanaspor maçına giderken Eskişehir'de trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarını AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen hastanede ziyaret etti. Özen, tedavisi devam eden Bursaspor taraftarının Bursa'ya sevki için teşebbüse geçtiklerini söyledi.


Cumartesi günü Adanaspor-Bursaspor maçı için Bursasporluları taşıyan minibüs Eskişehir'de TIRA arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu minibüste bulunan 17 Bursaspor taraftarı yaralanarak çevrede bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Trafik kazasında yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Bursaspor taraftarı Engin Damar'ı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Başhekim Dr. Mustafa Karagülle ile birlikte ziyaret etti. Tedavisi devam edilen taraftarın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Özen, Engin Damar'ın Bursa'ya sevk edilmesi için harekete geçtiklerini söyledi. - BURSA

Bursaspor, Eskişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:36:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'ya maça giderken trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarına vekil ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]