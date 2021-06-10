Adana'ya mülakat için gelen 5 milli eğitim müdürü, kazada yaralandı - Son Dakika

ADANA'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, önce minibüse ardından refüje çarpan otomobildeki 5 milli eğitim müdürü yaralandı. Müdürlerin, öğretmen alım mülakatı için kente geldikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde, TAG Otoyolu'nda meydana geldi. Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer yönetimindeki 38 D 5629 plakalı otomobil, Hüseyin Kamış'ın kullandığı 01 ABZ 783 plakalı minibüse arkadan çarptı. Savrularak, refüje çarpan otomobilde bulunan ve öğretmen alım mülakatı için kente geldikleri öğrenilen Şube Müdürü Osman Bayer, Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Keleş, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt ile Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 5 milli eğitim müdürü, itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.