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Adana'ya şehit ateşi düştü

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın (30) acı haberi Adana'daki ailesine verildi.

Adana'ya şehit ateşi düştü, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın (30) acı haberi Adana'daki ailesine verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Aslan Kapanı bölgesinde 1 Haziran'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca, tedavi gördüğü Çukurca Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. 10 kardeşten 6'ncısı olduğu öğrenilen şehit Sanca'nın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Adana'nın Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan babası Muharrem ile annesi Makbule Sanca'ya verildi. Şehidin baba evi ile evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin naaşının Çukurca'da yapılacak törenin ardından memleketi Adana'ya getirileceği, ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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Şehidin taziye evinden detay

SÜRE: 00'37"    BOYUT: 68,5 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/(ADANA),
 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
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