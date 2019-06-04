Son Dakika Haberleri: Adana'ya şehit ateşi düştü
Son Dakika Güncel Haber

Adana'ya şehit ateşi düştü

1 saat önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) memleketi Adana'daki baba evine acı haber ulaştı.

Adana'ya şehit ateşi düştü, System.String[]
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan  Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) memleketi Adana'daki baba evine acı haber ulaştı.
Şehidin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki baba evine gelen Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cabbar Yücel ve anne Sevtap Yücel'e verdi. Oğulların şahadet haberi sonrası fenalaşan Cabbar ve Sevtap Yücel çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları, şehidin baba evine akın ederken, sokak ve eve Türk bayrakları asıldı. 5 aylık asker olduğu belirtilen şehit Eren Yücel'in, bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenildi. Yarın Elazığ'da yapılacak törenin ardından şehidin cenazesinin Adana'ya uğurlanacağı, öğle namazına müteakiben Sabancı Merkez Camii'ndeki törenin ardından defnedileceği bildirildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:53 Kaynak: DHA
Ovacık, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıvı detoksu ile Türkiye'yi sallayan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti! Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı: 1 şehit, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 02:02:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'ya şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]