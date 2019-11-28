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Adana'ya şehit ateşi düştü

6 saat önce

Adana'ya şehit ateşi düştü Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un Kozan ilçesindeki ailesi acı haberi aldıADANA - Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un Adana'nın...

Adana'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un Kozan ilçesindeki ailesi acı haberi aldı

ADANA - Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Müftü Celil Karaca ve Kozan Belediye Başkan yardımcıları, şehit haberini Ağlıboğaz Mahallesi Küme Evleri bölgesinde ikamet eden şehidin annesi Feriha, babası Ünlen ve kız kardeşi Fatma Çabuk'a verdi. Şehidin acılı ailesi gözyaşlarına hakim olamayarak bir süre feryat etti. Görevliler şehidin fenalaşan yakınlarına müdahale etti. Şehidin evi Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve beraberindekiler şehidin acılı ailesini teselli etmeye çalıştı.

Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un 4 gün önce dedesini kaybettiği öğrenildi.

Adana'ya şehit ateşi düştü

Kozan, Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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