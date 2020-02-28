Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Adana'ya şehit ateşi düştü
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SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.
Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.
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