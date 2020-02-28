Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Adana'ya şehit ateşi düştü

6 saat önce

Adana'ya şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.

Adana'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.

Adana'ya şehit ateşi düştü

İdlib, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
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