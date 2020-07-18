Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Adana'ya şehit ateşi düştü

DİYARBAKIR'da, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman'ın (45) acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

DİYARBAKIR'da, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman'ın (45) acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman, görevli olduğu Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'ndan gittiği operasyonda kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaman, şehit oldu.

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Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi. Şehidin ailesi yasa boğuldu.

Şehit Yaman'ın cenazesinin yarın yapılacak törenin ardından Ceyhan ilçesi Yeşildam Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


Jandarma, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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