Adana yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi - Son Dakika

Adana yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi

6 saat önce

Yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmediAdana'da, geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle göle dönen 200 bin dönüm tarım arazisindeki suları tahliye etmek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri, 10 farklı bölgede çalışma yapıyor.

Yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi

Adana'da, geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle göle dönen 200 bin dönüm tarım arazisindeki suları tahliye etmek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri, 10 farklı bölgede çalışma yapıyor.

23 Aralık 2019'da Seyhan, Sarıçam, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde başlayan şiddetli sağanakta 2 günde metrekareye 260 kilogram yağmur düştü. İlçelerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı caddelerde çöküntüler meydana geldi. Sağanak, sonraki günlerde yerini hafif yağışlara bırakırken hafta sonunun ardından son buldu. İlçelerdeki 200 bin dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Toprağın yağmura doyması nedeniyle, bazı tarlalarda sular henüz çekilmedi. Arazilerde ekili buğday ve narenciye ürünleri büyük zarar gördü. Adana Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin zararlarının giderilmesi için çalışma başlatılacağını açıkladı. DSİ'ye ait iş makineleri de tarlalardan suların tahliye edilmesi ve drenaj kanallarını açmak için 10 farklı bölgede çalışma başlattı. Adana Valiliği'nin oluşturduğu kriz masası ekipleri de helikopterlerle çalışmaları anbean takip ediyor.

'KANALLAR VE POMPA YETERSİZ'

Yüreğir ilçesindeki Düzce ve Çotlu mahallelerinde yaklaşık 700 dönüm tarım arazisinde çiftçilik yapan İsmail Deniz, şiddetli yağışlarda tarlalarının sular altında kalmasına alıştıklarını ancak bu suların normalde 1-2 günde çekilirken son yağışların fazlalığı nedeniyle suların çekilmediğini kaydetti. Su tahliye kanallarının yetersiz olduğunu, bazen de tıkandığını kaydeden Deniz, kanalların denize döküldüğü noktada bulunan pompa sayısının da artırılması gerektiğine dikkat çekti. Tarlalardaki suyun tahliyesi için kullanılan ancak bitki artıkları nedeniyle tıkanan kanalı açmak amacıyla kendilerinin de yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Deniz, Önümüzdeki 3-4 gün daha yağmur yağacağı söyleniyor. Ne yapacağız bilmiyorum dedi.

Adana yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi

Devlet Su İşleri, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:39 Kaynak: DHA
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