Adana yağmura, kuzey ilçeleri kara teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana yağmura, kuzey ilçeleri kara teslim oldu - Son Dakika

Adana yağmura, kuzey ilçeleri kara teslim oldu

6 saat önce

Adana merkez yağmura, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçeleri de kara teslim oldu.

Adana yağmura, kuzey ilçeleri kara teslim oldu, System.String[]

Adana merkez yağmura, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçeleri de kara teslim oldu.


Adana merkezde 2 gündür devam eden yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Adana'nın en kuzey ilçesi olan Tufanbeyli kara teslim oldu. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kaymakamlık okulları bugün tatil etti. Kar yağışının köylerde daha etkili olduğu, kapanan yolların yeniden açıldığı öğrenildi.


Bu arada, Tufanbeyli- Kayseri arasındaki yolun da aşırı kar yağışı nedeniyle kapandığı, yapılan çalışma sonunda yeniden açıldığı ancak ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi. - ADANA

Tufanbeyli, Saimbeyli, Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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