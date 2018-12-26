Son Dakika Haberleri: Adana Yağmurlu Havada Köye Gitmek İçin Beton Mikseri Çaldılar

Adana Yağmurlu Havada Köye Gitmek İçin Beton Mikseri Çaldılar

55 dakika önce

Adana'da sarhoş olan Özgür Y. (28) ve Türker K. (41) yağışlı havada köye gidecek araç bulamayınca inşaat firmasına ait beton mikserini çaldı.

Adana'da sarhoş olan Özgür Y. (28) ve Türker K. (41) yağışlı havada köye gidecek araç bulamayınca inşaat firmasına ait beton mikserini çaldı. 500 metre gittikten sonra yaptıklarının suç olduğunu fark eden 2 arkadaş aracı bırakıp, köylerine yağmur altına 1 günde ulaştı. Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakın arkadaş olan Özgür Y. ve Türker K. şehir merkezine gelerek içki içti. Sarhoş olan iki arkadaş daha sonra eve gitmek için yola çıktı. Saatin geç olduğunu fark etmeyen Özgür Y. ile Türker K. daha sonra yağmura yakalandı. Uzun süre yağmur altında ıslanan arkadaşlar köylerine gitmek için hiçbir araç bulamayınca yürümeye başladı.

BETON MİKSERİ ÇALDILAR

Bir süre otostop çeken iki arkadaşı hiçbir sürücü aracına almadı. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K. bir petrole gelip burada yakıt alan kişilere kendilerini evlerine yakın bir yere götürmesini istedi. Ancak buradaki sürücülerde bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K. yağmur altında tekrar yürümeye başladı. O anlar ise akaryakıt istasyonunu güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Islanan Özgür Y. ile Türker K. bir inşaatta firmasının önünden geçeken beton mikseri gördü. Aracı kontrol eden Özgür Y. mikserin kontak anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarhoş iki arkadaş araca binerek köylerine doğru yola çıktı. Yaklaşık 500 metre ilerleyen, Özgür Y. arkadaşına Biz ne yapıyoruz, dedi. Bunun üzerine ikili araçtan inerek tekrar yürümeye başladı.

24 SAATTE EVE VARDILAR

Tekrar yağmur altında yürümeye başlayan iki arkadaş yolda bir aracı durdurmayı başardı. Şöföre son kalan 30 liraların veren Özgür Y. ile Türker K. 1 gün sonra eve ulaşmayı başardı. Sabah saatlerinde mikserinin çalındığın gören işyeri sahibi bekçiye aracın nerede olduğunu sordu. Görevli bekçi ise, sabaha karşı mikserin çalışanlar tarafından götürüldüğünü söyledi. İşyeri sahibi onların çalışan olmadığını hırsız olduğunu bekçiye söyleyerek polisi aradı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mikseri yol kenarında terk edilmiş halde buldu. Çevredeki güvenlik kamelaranı inceleyen ekipler, ise Özgür Y. ile Türker K. kısa sürede yakalandı. Hiç bir suç kaydı bulunmayan iki arkadaş ise, Yağmurda çok ıslandık, mikseri eve gitmek için aldık. Çok sarhoştuk, yaptığımızın suç olduğunu fark edip, aracı bıraktık dedi. Özgür Y. ile Türker K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:17 Kaynak: DHA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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