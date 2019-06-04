ADANA 'Yan bakma' cinayetinin şüphelileri tutuklandı

'Yan bakma' cinayetinin şüphelileri tutuklandıAdana'da 'yan bakma' tartışması yüzünden meydana gelen silahlı-bıçaklı kavgada Yunus Alkan'ı (53) öldürdüğü, oğulları Yusuf (23) ve Yasin Alkan'ı (27) da yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.Olay, 2 Haziran'da saat 12.00'de Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Yusuf ve Yasin Alkan ile yolda yürüyen Yunus Alkan o sırada yanlarından geçen Bilal Özer (24) ve Rıdvan Şendur (25) ile karşılaştı. Bu sırada Yusuf ve Yasin Alkan kardeşler ile Rıdvan Şendur arasında 'yan bakma' tartışması başladı. Karşılıklı küfürleşen gruplar daha sonra birbirine bıçak çekti. Kavgaya dönüşen tartışmada Yusuf ve Yasin Alkan ile Rıdvan Şendur bıçakla yaralandı. Bu sırada olay yerine gelen Bilal ve Rıdvan'ın arkadaşı Serhathan Çınar, tabancayla baba Yunus Alkan'ı başından, oğlu Yusuf Alkan'ı da kolundan vurdu. Serhathan Çınar daha sonra Bilal Özer ile birlikte olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, Rıdvan Şendur olay yerinde gözaltına alındı. Yunus Alkan, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serhathan Çınar ve Bilal Özer'i bulmak için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Seyhan ilçesindeki Uçak Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polisler, Serhathan Çınar ve Bilal Özer'i gözaltına alırken, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya da el koydu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Serhathan Çınar, Bilal Özer ve Rıdvan Şendur tutuklanarak cezaevine gönderildi.