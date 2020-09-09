ADANA YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR - Son Dakika

ADANA YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Pozantı'da orman yangını (2)Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri ve çevre ilçelerden gelen takviye birimler...
Pozantı'da orman yangını (2)
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri ve çevre ilçelerden gelen takviye birimler müdahale etmeye devam ediyor. Yangında yüzlerce ağaç kül olurken, 6 helikopter, bir uçak, 30 arazöz, 250 personel ve vatandaşlar, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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