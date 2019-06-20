Son Dakika Haberleri: Adana "Yaratıcı Şehirler Ağı"na aday olacak
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Adana "Yaratıcı Şehirler Ağı"na aday olacak

2 saat önce

Adana'nın gastronomideki zenginliğini uluslararası alanda tescillemek için UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yapılacak.

Adana
Adana'nın gastronomideki zenginliğini uluslararası alanda tescillemek için UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yapılacak.
Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin UNESCO gastronomi listesine girmesi için 30 Haziran'da başvuru yapılması kararı alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karalar, gastronomi alanında dünya çapında ünü olan Adana'nın UNESCO tarafından tescillenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.
"Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmek için başvuruyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karalar, "30 Haziran tarihine kadar dosyamızı hazırlayarak UNESCO'ya sunacağız. Adana'nın tamamını ilgilendiren bu konuyla ilgili kurumlar arası iş birliğine çok önem veriyoruz. Adana'da gastronomi alanında çalışan tüm kurumların projemize destek vermesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıya Çukurova Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Uluslararası Strateji ve Gastronomi Uzmanı Ömer Faruk Çelebi, gastronomi araştırmacısı Veyis Durdu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsı, Adana Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesinden ilgililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Karalar, Adana, Güncel
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