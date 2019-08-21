ADANA Yaş Sebze-Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı ile ihracat artacak

Yaş Sebze-Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı ile ihracat artacak

16 EKİM-19 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek olan İnterfresh Eurasia Yaş Sebze-Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı ile bölge ürünlerinin dış ülkeye olan ihracatının artması hedefleniyor.

Kentteki bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Lütfi Altınsu, Adana Ticaret Odası Yaş Meyve Sebze Komisyon Başkanı Cemal Akın, Antexpo Genel Müdürü Murat Özer ve sektörden birçok temsilci katıldı. Toplantıda konuşan Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, yapılacak olan fuarın yaş sebze-meyve üretenler ile alıcıların bir araya gelmesi için güzel bir fırsat olacağını söyledi. Tarım ürünlerindeki ticaret ağına katılan her firmanın fuarda stant açmasını önerdiğini belirten Menevşe, 'Özellikle Çukurova Bölgesi ve Adana'nın yaş-sebze meyve üretiminde ülkede ilk sıralarda yer aldığını biliyoruz. Fakat satış ve pazarlama noktasında eksikler olduğunu görüyoruz. İhracat konusunda kentimizi ön plana çıkarmayı hedeflediğimiz bu günlerde bu tür fuarlar tarım alanı için faydalı olacaktır" diye konuştu.

İHRACATIMIZI ARTTIRACAĞIZ

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise Akdeniz ve Çukurova Bölgesi'nin yaş-sebze meyve üretiminde ilk sıralarda yer aldığını ayrıca hem ülke içi hem de yurt dışında bu ürünleri pazarlayan bölge konumunda olduklarını söyledi. İlk olarak tarım ürünlerinde kaliteyi arttırmaya ve katma değerin yükselmesine yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini belirten Bilgiç, şöyle konuştu:

'Sürekli bir çalışmayla Çukurova Bölgesi'nin yaş-sebze meyve alanında ihracatını üst seviyeleri çıkarabiliriz. 2018 yılı narenciye üretim miktarlarına bakacak olursak, Türkiye'de toplamda üretilen 4 milyon 900 bin ton narenciyenin 3 milyon 620 bini bu bölgede üretilmiş. Narenciye ihracatı geçtiğimiz sene ülke genelinde 900 milyon dolar iken bizim bölgemiz bu rakamın 675 milyon dolarını üstlenmiş. Görüldüğü üzere bu kadar değerli olan bir bölgede eğer ihracatı ön plana çıkaracak çalışmalar yapılırsa tarım ekonomisine büyük katkımız olur. Bu fuarında hem üretici hem de sektördeki diğer firmalar adına yararlı bir fuar olacağını düşünüyorum."

İnterfresh Eurasia Fuarı Yaş Meyve & Sebze sektörünü bir araya getirecek olan fuar Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ihracatçı birlikleri ve kalkınma ajanslarının destekleri ile 16 Ekim'de Antalya Anfaş Expo Center'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.