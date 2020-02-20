Adana yasa dışı bahis dolandırıcıları, engellinin de parasını almış - Son Dakika

Yasa dışı bahis dolandırıcıları, engellinin de parasını almış

ADANA'da yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp, lüks villalarda yaşayan çetenin, Engelliler Günü'nde engelli eşine ev alarak sürpriz yapmak isteyen engelliyi de dolandırdıkları ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı. Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip, ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu. Çete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Yakalanmamak için şehir şehir gezerek, lüks villalar kiralayan şüphelilerin yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi.

Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENGELLİ EŞİNE SÜPRİZ YAPACAKTI, DOLANDIRILDI

Çetenin mağdurlarından birinin de engelli G.T. (31) olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, G.T., kendisi gibi engelli olan eşi R.T.'ye 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ev alarak, sürpriz yapmak için para biriktirdi. Ancak, sosyal medyada 300 liraya 60 bin lira para kazandırıldığı videosunu izleyip, şüphelilere 300 lira gönderdi. 'Kazandınız' videosuyla yanıt alan G.T., 60 bin lirayı alabilmesi için istenilen 2 bin lirayı da şüphelilere gönderdi. İkinci kez 2 bin lira istenen G.T.'yi eşi, uyardı. G.T. parayı yatırmayınca, dolandırıcılar bu kez bir avukatın ismini kullanıp, kimlik fotoğrafını sms olarak göndererek, icra takibi başlatılacağı tehdidinde bulundu. G.T. ise polise şikayetçi oldu.