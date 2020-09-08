ADANA Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 17 kişi tutuklandı

ADANA merkezli 6 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 59 kişi hakkında çıkarılan arama kararının ardından 4 Eylül'de Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyali, 3 bin 700 lira sahte para, F serisi 1 dolar banknot, 196 bin lira değerinde altın, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek, 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 6 SD kart, 30 sim kart, farklı kişilere ait 21 adet banka ve kredi kartı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen ekipler, 209 hesaptan toplam 37 milyon 256 bin liralık para trafiğinin olduğunu ortaya çıkardı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden birinin 3 hesabını inceleyen polis, bu kişinin son hesabında son 3 ayda 8 milyon liralık para trafiğinin olduğu saptadı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında yasa dışı bahis oynatmadıklarını, sadece hesaplarını banka hesaplarını kullandırdıklarını söyledi. Çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 33 şüpheliden 11'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 17'si tutuklandı, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.