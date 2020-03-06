Adana yasa dışı bahisten kazandıkları 50 bin tl'yi gasp ettirdi - Son Dakika
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Adana yasa dışı bahisten kazandıkları 50 bin tl'yi gasp ettirdi

6 saat önce

Yasa dışı bahisten kazandıkları 50 bin TL'yi gasp ettirdiADANA'da, Eser K. (43), birlikte yasa dışı bahis oynattığı Ozan K.?nın (32) tahsil ettiği 50 bin lirayı, 4 arkadaşına gasbettirdi.

Yasa dışı bahisten kazandıkları 50 bin TL'yi gasp ettirdi

ADANA'da, Eser K. (43), birlikte yasa dışı bahis oynattığı Ozan K.?nın (32) tahsil ettiği 50 bin lirayı, 4 arkadaşına gasbettirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Eser K.?nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Olay, 28 Şubat günü Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yasa dışı bahis oynatan Eser K. ve Ozan K. 50 bin lira kazandı. Ozan K., parayı tahsil etmeye gitti. Eser K., 4 arkadaşından Ozan K.?den parayı gasbetmelerini istedi. Nur Muhammed B. (20), Rukyettin D. (30), Mustafa I. (31) ve Eyüp M. (28), maske takarak Ozan K.?nin yolunu kesip, 50 bin lirayı alarak otomobille kaçtı.

Ozan K.?nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından aracın kiralık olduğunu saptadı. Otomobilin, Bahçeşehir Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, şüphelilerden Eyüp M.'yi üzerindeki 50 bin lira para ve ruhsatsız tabancayla yakaladı. Polis Eyüp M.?nin ifadesi doğrultusunda Eser K., Nur Muhammed B. ve Mustafa I.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eser K., Nur Muhammed B. ve Mustafa I. Tutuklandı, Eyüp M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Ozan K. ve Eser K. hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan da işlem yapıldığı öğrenildi.

Rukyettin D.?nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adana yasa dışı bahisten kazandıkları 50 bin tl'yi gasp ettirdi

Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
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