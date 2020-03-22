ADANA Yasağı delen yaşlılara polis uyarısı - Son Dakika

Yasağı delen yaşlılara polis uyarısı

ADANA'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı. Kaldığı otelden gündüz odanın boşaltılmasının istendiğini söyleyen bir yaşlı, polis tarafından ekip aracıyla otele götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bugün sabah erken saatlerde yaşlı vatandaşlar dinlenme parklarına akın etmeye başladı. Polis tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra uyarılan vatandaşlar evlerine gönderildi. Bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, 'Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola mı yenir mi" dedi.

OTELE GÖTÜRÜLDÜ

İnönü Parkı'nda polis tarafından uyarılan bir başka 67 yaşındaki vatandaş ise 'Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok' dedi. Polis ekipleri daha sonra yaşlı adamı kaldığı otele götürerek otel yöneticileriyle görüştü.