Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (4) - Son Dakika

Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (4)

ÇELİK YELEKLERLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERAdana'nın Karaisalı ilçesinde dün evlerine hırsızlık amacıyla girdikleri Mehmet Fevzi ile Elif Atay çiftini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Ü., Alperen Ü., Halit K. ile Adem A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇELİK YELEKLERLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün evlerine hırsızlık amacıyla girdikleri Mehmet Fevzi ile Elif Atay çiftini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Ü., Alperen Ü., Halit K. ile Adem A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındığı, şüphelilere ise çelik yelek giydirildiği görüldü.Gülşah ÖZGEN-Güven ÖZGÜL-Eser PAZARBAŞI/KARAİSALI (Adana),



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