Adana-yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana-yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı - Son Dakika

Adana-yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı

6 saat önce

Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktıAdana'da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı

Adana'da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri Mardin'den yola çıkan ve Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşıdığı tespit edilen kamyoneti Adana'da durdurdu. Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı arama sonucu kamyonetin kasasındaki yazakların içine gizlenmiş 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana-yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler

Son Dakika Haberleri
16:13 KÜÇÜKÇEKMECELİLERE SMS ŞOKU - Son Dakika
16:13 İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Son Dakika
16:13 Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika
16:12 Yılın en iyi radyo programı ödülü, Radyospor'un! - Son Dakika
16:08 Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:17:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana-yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]