ADANA Yeğeninin cansız bedeni sulama kanalında bulunan amca Babası cezaevinde. - Son Dakika

Yeğeninin cansız bedeni sulama kanalında bulunan amca: Babası cezaevinde. Ben nasıl söyleyeceğim?

ADANA'da dün akşam saatlerinde kanal kenarında yürüdüğü sırada kaybolan Zafer Kral'ın (4) cansız bedeni, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında bulundu. Küçük çocuğun acı haberini alan amcası Yasin Kral, "Babası cezaevinde. Ben nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde oyun oynamak için evden ayrılan Zafer Kral'dan bir daha haber alınamadı. Küçük Zafer'i bir türlü bulamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Zafer'in bulunması için ailesi sosyal medyada da ilanlar paylaştı. Çocuğun bulunması için çalışma yapılsa da sonuç alınamadı. En son sulama kanalı kenarında görüldüğü bilgisi üzerine, kanalın suyu kesildi.

Bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesin bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde çalışan işçiler, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin, dün kayıp başvurusu yapılan Zafer Kral'a ait olabileceğini değerlendiren polis, Zafer'in yakınlarını olay yerine getirdi. Yasin Kral'ın teşhis etmesi üzerine cesedin Zafer Kral'a ait olduğu öğrenildi. Amca Yasin Kral, cesedin yeğeni Zafer'e ait olduğunu öğrenince, 'Babası cezaevinde. Ben nasıl söyleyeceğim" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Zafer Kral'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılması üzerine Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.