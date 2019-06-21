Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda görev değişimi
1 saat önce
Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu yeni Yönetim Kurulu belirlendi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu yeni Yönetim Kurulu belirlendi.
Kemal Altunay, eski başkan Okan Özandaç'tan görevi devralarak Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası başkanı oldu.
Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 23. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu yeni yönetimi şu şekilde oluştu:
Başkan: Kemal Altunay
Başkan Yardımcısı: Yılmaz Uçak Sekreter
: Cihangir
Özkök
Sayman: Hüseyin Eryılmaz
Üye: Nihat Ceylan - ADANA
Adana'da polis sulama kanalında yüzen çocukları havuza götürdü
Bahçeye atılan kanepeyi köpek parçalayınca altınlar ortaya çıktı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı