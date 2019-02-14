Son Dakika Haberleri: Adana Yeni Bir Meydana Kavuşuyor

Adana Yeni Bir Meydana Kavuşuyor

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı üçüncü oturumu kente yeni bir meydan kazandırdı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı üçüncü oturumu kente yeni bir meydan kazandırdı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu Meryem Abdürrahim Gizerler Ortaokulu'nun yıkılarak yerine iki okul yapılması ve yıkılan yerin meydana dönüştürülmesi kararı onaylandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısı üçüncü oturumu gerçekleştirildi. Bir süre önce 9 dönüm alanda planladığı kent meydanı projesi kapsamında Türk Hava Kurumu binasının yıkımını gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı olağan meclisinin üçüncü oturumunda Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu Meryem Abdürrahim Gizerler Ortaokulunun yıkılarak yerine iki yeni okul yapılması kararını Meclis'te onayladı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar ile Meryem Abdürrahim Gizerler Orta Okulu yıkılarak yerine iki okul yapılacak ve yıkılan alanda yeni bir kent meydanı oluşacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

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