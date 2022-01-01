Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 3 jokey attan düştü (2) - Son Dakika

TJK: EMRAH SİNCAN KONTROL AMAÇLI HASTANEDE
Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında attan düşen jokey Emrah Sincan'ın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği, jokey Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jokeyler ile safkanların ilgililerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.
Kaynak: DHA
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