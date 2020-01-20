Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika

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Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı
6 saat önce
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 750 polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 750 polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hipodromda atların bulunduğu ahır ve seyislerin kaldığı yerlerde arama yaptı.
Özel harekat ekipleri, polis helikopteri ve 750 personelin katıldığı uygulamada 402 şahıs ve 24 araç kontrol edildi.
Yapılan uygulama sonucu cinsel taciz suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.
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