Adana'yı karnaval heyecanı sardı

ADANA - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, "Kortejde kostümlü gruplar yürüyüşlerini yapacak, bizim gibi sivil insanlar da bu grupları izleyecekler. Ayrıca bu gruplar şehrin değişik meydanlarında kendi gösterilerini sunacaklar. Adana'nın her köşesinde güzel görüntüler elde etmek istiyoruz" dedi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, karnavalın huzur içerisinde geçirilebilmesi için güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "Karnavalın huzur içerisinde geçirilmesini diliyorum. Güvenliğin sağlanabilmesi için 5 binin üzerinde polis görevlendirdik. Kimsenin burnunun bile kanamasını istemiyoruz. İnşallah bu festivaller ve karnavallar, ülkemizi dünyada daha iyi bir şekilde tanıtacaktır" diye konuştu.

Adana'nın büyümesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını kaydeden Vali Demirtaş, "Dün akşam stantları gezdiğimde piyasaya canlılık geldiğini, insanlarımızın mutlu olduğunu gördüm. Herkesi karnaval için Adana'ya davet ediyoruz. Eskiden portakalları sadece evlerimizde görürdük. Artık sokaklar portakal çiçekleriyle dolu ve hiçbir çiçek, portakal çiçeği kadar güzel kokmuyor" ifadelerini kullandı.

"Şehrin her köşesinde güzel görüntüler görmek istiyoruz"

Geçmiş yıllara göre bugün düzenlenecek kortejde değişiklikler yaptıklarını belirten Uluslararası Portakal Çiçeği Karanavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, "4 sene önceki kortejde 90 bin kişi vardı. Herkes kortejin içerisinde olmayı istiyor ama bu kadar fazla insanı sığdırabileceğimiz büyük bir alanımız yok. Biz de dünyadaki örneklerinden görerek, kostümlü grupların yürüyüş yapmasını sağladık. Bizim gibi sivil insanlar da kaldırımlardan bu grupları izleyecekler. Çünkü kostümler için yoğun bir hazırlık yapılıyor. Bugün kostümlü gruplar şehrin değişik meydanlarında kendi gösterilerini sunacaklar. Şehrin her köşesinde güzel görüntüler elde etmek istiyoruz" dedi.

Karnavalın sonraki yıllarda sadece bir hafta sonuna sığdırmak yerine 3 hafta boyunca karnaval coşkusunu yaşatmak istediklerini dile getiren Bozkurt, "Portakal çiçeği döneminin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Etkinlikleri sadece bir hafta sonuna yığmak istemiyoruz. Karnaval için Mersin, Hatay, Gaziantep gibi şehirlerde otelde konaklayan ve günübirlik olarak Adana'ya gelen insanlar var. Önümüzdeki yıldan itibaren bu etkinlikleri yayarak karnavalı 3 hafta boyunca sürdüreceğiz.

Karnavalın 7 yıllık sürecinde 40 milyon dolarlık reklam geliri elde ettiğini belirten Bozkurt, "Bu gelirler memleketimizin başarısıdır. Başka iller de bize çok imreniyorlar. Umarım bu karnaval herkese örnek olur. Bölgemizden başlayan bu karnaval, ülkemizin turizmine katkıda bulunacaktır" ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın çok özel bir kent olduğunu belirterek, "Adana turizm kenti olma potansiyeli olan bir şehir. Bu konuda da çok ciddi adımlar atıyoruz. Adana'nın tarihi, kültürel ve doğal kimliğini de turistlere göstermek adına bu karnavalın da başarısı olacaktır" dedi.

Denizlispor otellerde yer bulamadı

Öte yandan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un, 7 Nisan Pazar günü Adanaspor ile oynayacağı karşılaşma için kente geldi ancak Portakal Çiçeği Karnavalı dolayısıyla otellerde yer bulamadığı öğrenildi. Denizlispor bu sebeple konaklamak için Mersin'de bir otele yerleşti. Denizlispor yarın 19.30'da oynanacak maç için Adana'ya gelecek.

Toplantıya Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay, gazeteci Ayşe Arman, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

