Adana'yı temsil edip, madalyaları topladılar

Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda hem Türkiye'yi, hem de Adana'yı temsil eden 18 sporcu toplam 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya ile kente döndü.



Ashihara Avrupa Şampiyonası Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde gerçekleşti. 5 gün boyunca devam eden müsabakalara Türkiye, Hollanda, Libya, Letonya, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan'dan 528 sporcu katıldı. Müsabakalara Adana'dan 18 sporcu yer aldı.



Türkiye'nin takım halinde birinciliği kazandığı organizasyonu, Kazakistan ikinci, Azerbaycan üçüncü tamamladı. Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda hem Türkiye'yi, hem de Adana'yı temsil eden 18 sporcu toplam 3 altın 4 gümüş 4 bronz madalyayı kente döndü.



Kategorilerinde Mehmet Murat Boldaz, Elif Hüma Şen ve Efe Uğur birinci oldu. Ramazan Kaya Pamuk, Berke Karaüzüm, Alperen Pamuk ve Sami Atmaca ikinci, Ayşe Aybüke Göçmen, Enes Çakan, Taha Yasin Öner ve Hülya Güven üçüncü oldu. - ADANA