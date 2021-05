Adana'yı vuran sağanak yağışta ilginç diyalog: "Neco sel'e giden geri gel geri gel" diyerek uyardı - Son Dakika

Adana'yı vuran sağanak yağışta ilginç diyalog: "Neco sel'e giden geri gel geri gel" diyerek uyardı

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile komşusunu cep telefonuna çeken bir vatandaş o anları an ve an yansıttı. Evinden çevrede yaşanan zor anları an ve an kaydeden vatandaş arkadaşına " Neco, sele giden geri gel, beri gel diyerek" seslendiği anlar an ve an kaydedildi. Öte yandan sel sularının çöp kovalarını sürekliği anlarda cep telefonlarına yansıdı. Şiddetli sağanağın oluşturduğu hasar tespit ilçede sürüyor.