Adana yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı - Son Dakika
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Adana yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı

6 saat önce

Yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldıADANA'da, görevliler yıkılma tehlikesi olan tarihi evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı

ADANA'da, görevliler yıkılma tehlikesi olan tarihi evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Seyhan İlçesi Ali Dede Mahallesi Mahallesi'nde bulunan tarihi evin duvarının bir bölümü öğle saatlerinde yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediyeden gelen görevliler, binanın tamamen yıkılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Bu arada evin, çatı kısmında bir kumru yuvasının da olduğu görüldü.

Adana yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
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