Son Dakika Haberleri: Adana yoga ile cumhuriyeti kutladılar
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Adana yoga ile cumhuriyeti kutladılar

36 dakika önce

Yoga ile Cumhuriyeti kutladılarADANA'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları kapsamında toplu yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Yoga ile Cumhuriyeti kutladılar

ADANA'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları kapsamında toplu yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Adana Yoga Spor Kulübü işbirliği ile Yaşar Kemal Park'ında gerçekleşen etkinliğe gezmeye çıkan vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yoga Spor Kulübü Başkanı ve Yoga Eğitmeni Güncel Dilmen nezaretinde yapılan etkinlikte nefes tekniği, vücut çalıştırma, bioenerji, konsantrasyon, gevşeme ve meditasyon teknikleri uygulandı. 60 dakika süren orijinal yoga sistemi çalışması sonunda bir açıklama yapan yoga eğitmeni Güncel Dilmen, yoganın birçok rahatsızlıkların iyileştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Dilmen, "Yoga beden, zihin ve ruhun bütünleşmesidir. Beden, doğru nefes teknikleriyle sağlık kazanırken, zihin sakinleşmeyle birlikte huzura kavuşuyor. Öfke, kaygı, korku gibi problemler gideriliyor. Bütün bunları aşan bireyler kendi özvarlığına, öz benine ulaşarak daha mükemmel bir hayat yolculuğu başlatmış oluyor" dedi.

Yoga etkinliğine katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde, anlamlı spor yapmanın memnuniyetini dile getirdi.

Adana yoga ile cumhuriyeti kutladılar

29 ekim cumhuriyet bayramı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:38 Kaynak: DHA
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