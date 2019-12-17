Adana yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Adana yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulunduAdana'nın Seyhan ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen, üzerinde battaniye örtülü adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisinde meydana geldi. Çalışmak için portakal bahçesine gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, battaniyenin altında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, ayakkabılarının da yol kenarına savrulduğunu tespit etti. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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