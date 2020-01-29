Adana yolcunun düşmesine neden olan otobüs şoförüne 1 yıl 6 ay hapis istemi - Son Dakika

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Adana yolcunun düşmesine neden olan otobüs şoförüne 1 yıl 6 ay hapis istemi
6 saat önce
ADANA Yolcunun düşmesine neden olan otobüs şoförüne 1 yıl 6 ay hapis istemi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
ADANA Yolcunun düşmesine neden olan otobüs şoförüne 1 yıl 6 ay hapis istemi
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