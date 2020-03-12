ADANA Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

ADANA Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

6 saat önce

Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralıADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oruçlu Mahallesi istikametine ilerleyen Mehmet Kamuz yönetimindeki 06 BJ 5217 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ormanlık alana düşen araç, bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kamuz (48), araçta bulunan babası Nuh Kamuz (64) ile yakınları Hakkı Kamuz (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuh Kamuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Kamuz ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:49 Kaynak: DHA
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