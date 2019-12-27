Adana-yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Adana-yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyor

6 saat önce

Yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyorADANA'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Yüreğir Belediyesi bünyesinde oluşturulan acil müdahale ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyor

ADANA'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Yüreğir Belediyesi bünyesinde oluşturulan acil müdahale ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen istek ve taleplere anında yanıt vererek, müdahalelerde bulundu. İlave 50 adet su pompası daha alarak, evleri su basan vatandaşlara yardıma koşan ekipler, tüm kültürevleri ve taziye evlerini Yüreğirli vatandaşların kullanıma açtı. Yüreğir Belediyesi tüm çalışanları ve araçlarını selden etkilenen vatandaşlara yardım için seferber etti. Çadırda kalan tarım işçilerinin de imdadına koşan ekipler su baskınından etkilenen ailelere sıcak çorba dağıttı, çadırların bulunduğu alanda iyileştirme yapıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, selin yoğun yaşandığı gece boyu mahallelerde gezerek çalışmaları takip etti.

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Adana Valiliği, Yüreğir Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli olarak 24 saat kesintisiz çalışarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, Olay yaşanır yaşanmaz vatandaşlarımızın yarasını sarmak amacıyla bütün ekiplerimizi sahaya gönderdik. Tüm ekibimiz özveri ile çalışarak vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuzlukları gidermek için olağanüstü bir çaba harcadılar. Yüreğir genelinde ekiplerimiz zor durumdaki ailelerimize gıda, yatak, battaniye dağıtmaya devam ediyor dedi.

KÜLTÜREVLERİ VE TAZİYE EVLERİ 24 SAAT AÇIK KALDI

Öncelikli olarak evleri su dolan vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla mevcut pompalara ilave olarak 50 adet daha su pompası daha aldıklarını anlatan Kocaispir, Su baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerleri ile sokaklarımızda su tahliye çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Deforme olan, bozulan yollarımıza müdahale ediyor, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Selin ortaya çıkardığı molozlar ve çöpler toplanıyor. Görülen bütün olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Selden etkilenen vatandaşlarımıza bütün kültürevleri ve taziye evlerini açarak geceyi güvenli bir yerde geçirmelerini sağladık. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanlar sürekli kontrol edildi. Çadırlar çevresinde iyileştirme yapıldı. Sıcak yemek dağıtıldı diye konuştu.

OKULLAR VE KAMU DAİRELERİNE YARDIMCI OLDUK

Başkan Kocaispir, bütün kamu kurum, kuruluşları ve okullarda yaşanan olumsuzlukları takip ettiklerini kaydederken, Acil müdahale ekipleri hala çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler anında değerlendirilip müdahale ediliyor. Yüreğir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz diye konuştu.

Adana-yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyor

Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
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