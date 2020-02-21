Adana yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı - Son Dakika

Adana yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı

6 saat önce

Yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldıADANA'ya, Van üzerinden uçakla gelen İranlı Faramarz T.'nin (52) götürüldüğü hastanede çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edildi.

Yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı

ADANA'ya, Van üzerinden uçakla gelen İranlı Faramarz T.'nin (52) götürüldüğü hastanede çekilen röntgen filminde midesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle Faramarz T.'nin midesinden 47 paket uyuşturucu çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan kente uçakla gelen İranlı Faramarz T.'den şüphelendi. İlk incelemede, herhangi bir suç unsuru bulamayan polis, Faramarz T. midesinde uyuşturucu taşıyor olabileceğinden kuşkulandı. Hastaneye götürülen Faramarz T.'nin röntgen filmi çekildi. Şüphelinin bağırsaklarında, 4 paket metanfetamin, 21 paket eroin, 22 paket afyon sakızı olduğu saptandı. Faramarz T.'nin bağırsak ve midesindeki uyuşturucular endoskopi ile çıkarıldı. Operasyondan sonra gözaltına alınan Faramarz T. sorgusunda, "Beni Van'da uyuttular. Bana ne yutturdular bilmiyorum" dedi.

Faramarz T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Adana yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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