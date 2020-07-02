ADANA Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiası - Son Dakika

ADANA Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiası

Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiasıADANA'da, yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin Ateş (37), ailesi tarafından Osmaniye'deki özel bakım merkezine bırakıldı.

Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiası

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ADANA'da, yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin Ateş (37), ailesi tarafından Osmaniye'deki özel bakım merkezine bırakıldı. Koronavirüs nedeniyle bir süre kızlarını göremeyen aile, 1 hafta önce Sevgin'in yemek yemediği için bitkin düştüğünü ve aynı nedenle hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Hastaneye giden Ateş ailesi, Sevgin'in gözlerinin oyulduğunu, vücudunda ise morluklar ve ısırık izleri olduğunu gördü. Aile, Sevgin'in Düziçi ilçesindeki bakım merkezinde işkence gördüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ateş ailesi, 25 Şubat'ta Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki özel bakım merkezine doğuştan yüzde 70 zihinsel engelli kızları Sevgin Ateş'i bıraktı. Koronavirüs nedeniyle ziyaret edemedikleri kızları Sevgin Ateş'i telefonla arayan annesi Zeynep Ateş, "Anne beni buradan al" cevabını aldı. Bu sırada iddiaya göre, Ateş ailesinin yüzüne bir anda telefon kapandı. Ateş ailesi hemen ardından bakım merkezini aradığında, kurum yetkilileri kendilerine kızlarının ortama alışması için çok sık aramamaları gerektiğini belirtti. Ailenin zaman zaman ulaştığı bakım merkezi yetkilileri, dönem dönem Sevgin'in agresifleştiğini, alışkanlıklarının bozulduğunu ve yemek yemediğini bildirdi. 25 Haziran'da kurumda görev yapan bir hemşire aileyi arayarak, kızları Sevgin'in yemek yemediği için bitkin düştüğünü söyledi. Bu nedenle hastaneye götürüleceği belirtilen Sevgin Ateş'in Osmaniye Devlet Hastanesi'nde muayene edilmesinin ardından özel hastaneye yatışı yapıldı.

'ENDİŞEYE KAPILMAYIN' DEMİŞLER

Burada Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Sevgin Ateş'in ailesini arayan kurum yetkilileri, "Kızınızı özel bir hastaneye yatırdık. Endişeye kapılmayın. Daha çabuk iyileşmesi için yoğun bakıma aldırdık" dedi. Bunun üzerine özel hastanenin ismini soran aileye, bilgi verilmedi. Anne Zeynep Ateş, hastanenin adını ısrarlı aramaları sonucunda öğrendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle 2 gün sonra hastaneye giden aile, kızlarını görünce şoke oldu.

GÖZLERİNDE TAHRİBAT, SIRTINDA MORLUKLAR

Sevgin Ateş'in özellikle bel bölgesiyle sırt kısmında morluklar, ısırık izleri, ağzının içinde yaralar, her iki gözünde de oyulma ya da vurulma sonucunda tahribat oluştuğu görüldü. Sevgin Ateş'in kanında enfeksiyon oluştuğu, günlerce aç kaldığı için konuşamayacak halde olduğunu gören ailesi, kuruma ulaşıp başına gelenleri sorduğunda, kendisini yaraladığı cevabını aldığını öne sürdü.

'HESAP VERSİNLER İSTİYORUZ'

Ailenin savcılığa gidip, şikayette bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Abla Rengin Ateş, kardeşinin özel nedenlerle bakımevine gönderildiğini kaydederken, "Güvenerek teslim ettik. Ama kardeşimi bu halde görmek bizi yıktı. Sorumluların bir an önce hesap vermesini istiyoruz" dedi.

Koronavirüs, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiası - Son Dakika

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