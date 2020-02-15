Adana zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün - Son Dakika

Adana zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün

6 saat önce

Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğünADANA'da, zihinsel engelli Sümeyye (42) ve Kadriye Kara (47) kardeşler, temsili düğünde gelinlik giydi.

Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün

ADANA'da, zihinsel engelli Sümeyye (42) ve Kadriye Kara (47) kardeşler, temsili düğünde gelinlik giydi. İki kardeş, damatsız düğünde doyasıya eğlendi.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan doğuştan zihinsel engelli Sümeyye ve Kadriye'nin gelinlik giyme hayalleri, mahalle muhtarı Ahmet Aktaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla gerçeğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bölgedeki muhtarların da katıldığı gecede, salona gelin arabasıyla gelen Kadriye ve Sümeyye kardeşler için yapılan temsili düğün, yoğun ilgi gördü. Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Sümeyye ve Kadriye kardeşler ve yakınları hoş vakit geçirdi. Mahalle Muhtarı Ahmet Aktaş, "Bu etkinliğe vesile olmak bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Zihinsel engelli iki kardeşimizin hayallerini gerçekleştirdik. Hem onların mutluluğuna hem de mahalle halkının buluşmasına vesile olduk. Tüm engelli kardeşlerimize sağlıklı, mutlu yıllar dilerim" dedi.

Temsili düğünde ellerine kına yakılan Sümeyye ve Kadriye kardeşlerin mutluluğu, objektiflere yansıdı.

Adana zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün

Kadriye Kara, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
Emlakçıda bulunan 3,5 milyon lira değerindeki kobra zehrine kimse sahip çıkmadı Ayağıyla yaptığı sanatını dünya çapında ilerletmek istiyor Adana'da 3.5 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 17:28:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]