Doğan: "Hırsızlar çiftçinin emeğini çalıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Doğan: "Hırsızlar çiftçinin emeğini çalıyor"

17.08.2022 09:44
Doğan: "Hırsızlar çiftçinin emeğini çalıyor"

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son dönemde hırsızların çiftçinin emeğini çaldığını belirterek, güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son dönemde hırsızların çiftçinin emeğini çaldığını belirterek, güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada hırsızlık olaylarının üreticileri isyan ettirdiğini belirterek, "Mısır ve limon hasadı başladı, ürünlerin çalınmaması için üreticiler tarla ve bahçelerinde nöbetteler. Ekonomik olarak zorlanan çiftçilerimiz, büyük fedakarlıklarla üretimine devam ediyor. Ülkemize katma değer sağladıkları gibi, sofralarımızdaki ekmekte, ocaklarımızdaki yemekte de emekleri var. Hırsızlar çiftçilerimizin emeklerini de çalıyor, ekonomiye de zarar veriyor. Üreticilerimizin mağdur olmaması için daha fazla önlem alınmalı" dedi.

Bölgede 2 jandarma ve 1 polis karakolu bulunduğunu, jandarma ve polisin devriye attığını fakat yeterli olmadığını söyleyen Doğan, "Hırsızlık olayları devam ediyor. Bir jandarma karakolunun daha kurulmasını istiyoruz. Yıl içerisinde birçok sorunla mücadele eden çiftçilerimiz ürünlerini hasat ederken de çalınma ihtimalinden dolayı tedirgin. Üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin çalınmaması için, Adana Valimizden bir an önce güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını önemle rica ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Aynı yerde 4 günde üçüncü ceset bulundu Aynı yerde 4 günde üçüncü ceset bulundu Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu
Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğan: 'Hırsızlar çiftçinin emeğini çalıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Doğan: "Hırsızlar çiftçinin emeğini çalıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement