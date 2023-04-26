Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

26.04.2023 08:20

Kahramanmaraş merkezli depremlerden fazlaca etkilenen illerden birisi konumundaki Adana, sabaha depremle gözlerini açtı. Kentte saat 07.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizde yıkım ve can kaybı yaşandı. Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ın yanı sıra Adana'da da depremin etkisi gözle görülür şekilde ortaya çıktı.

4.1 İLE SALLANDILAR

Deprem bölgesinde halen sarsıntılar devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Saimbeyli, Deprem, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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