Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizde yıkım ve can kaybı yaşandı. Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ın yanı sıra Adana'da da depremin etkisi gözle görülür şekilde ortaya çıktı.

4.1 İLE SALLANDILAR

Deprem bölgesinde halen sarsıntılar devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.