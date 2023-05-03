Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken sarsıntı çevre ilçelerde kuvvetli hissedildi

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da, saat 09.20'de deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ ALADAĞ İLÇESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İL MERKEZİNDE HAFİF HİSSEDİLDİ

Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden kuvvetli, il merkezinde ise hafif hissedildiği bildirildi.